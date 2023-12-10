محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة الوافدين بنادي المنيا الرياضي، مؤكداً أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

غرفة عمليات لتلقي الاستفسارات

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة برئاسته بالتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين والبالغ عددهم 3689005 ناخبين، موزعون على 508 مراكز انتخابية بإجمالي 13 لجنة عامة و 585 لجنة فرعية بالإضافة إلى 3 لجان للوافدين، مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة فى تمام الساعة التاسعة صباحا دون أي معوقات.

وأشاد المحافظ بوعى المواطنين الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية .

تقديم التسهيلات للتيسير على الناخبين

وأكد محافظ المنيا على دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة الأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.