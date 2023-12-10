إقبال كثيف من المواطنين على صناديق الاقتراع في الجيزة.. وتوقعات بتزايد الأعداد

قال محمد عبيد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من محافظة الجيزة، إن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، متوقعا تزايد الأعداد خلال الساعات المقبلة، تزامنا مع خروج الموظفين من العمل.

وأضاف أن محافظة الجيزة تضم 6457 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أن الجيزة إحدى أكبر المحافظات التي لديها كتلة تصويتية تصل إلى 6.2 ملايين من يحق لهم التصويت في المناطق الحضرية والريفية والصناعية.

وتابع: «جرى توفير عدد كبير من لجان المغتربين، ووصل العدد إلى 50 لجنة فرعية، وهذه اللجان تستقبل المغتربين من العمال سواء عمال المصانع أو غيرهم ممن يعملون في الجيزة لإعطائهم التصويت والمشاركة في الانتخابات».

وأكد أن ثمّة سلاسة كبيرة في دخول اللجان الانتخابية، إذ يجرى استيعاب أكبر عدد ممكن من الناخبين، والعمل على تسريع إنهاء إجراءات التصويت، وهناك مساعدة لمن لا يستطيع القراءة والكتابة، وهناك أيضا تسهيلات لذوي الإعاقة داخل المدارس المختلفة التي تجرى عملية الانتخابات فيها.