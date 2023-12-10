مدير «صحة الشيخ زايد»: اللجان الانتخابية مجهزة بالمعدات الطبية كافة

كشفت الدكتورة ماجدة حلمي مدير الإدارة الصحية بالشيخ زايد، تفاصيل فعاليات خطة تأمين وزارة الصحة، بانتخابات الرئاسة 2024.

التأمين الطبي للجان

وقالت «حلمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نتواجد هنا بتكليف من وزارة الصحة، ومسؤولون عن التأمين الطبي وفق خطة تأمين اللجان، سواء بالإسعافات الأولية أو التدخل عند حدوث أي أزمة تواجه كبار السن، وكذلك المتابعة الطبية للجميع».

4 مرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت فعاليات الانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم، وتضم 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة» وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».