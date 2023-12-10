مراسل «CBC»: أجواء كرنفالية خارج اللجان الانتخابية في المنوفية

قال باسم أبو العينين مراسل قناة «CBC» من المنوفية، إنَّ الأجواء خارج اللجنة بمدينة شبين الكوم كرنفالية ومزدحمة، فالمواطنون من شتى أنحاء المحافظة يتوافدون على المقر الانتخابي بمدرسة نقيب عبدالرحيم السرس، متواجدين قبل أن تفتح اللجنة أبوابها في 9 صباحًا.

وأضاف أنَّ محافظة المنوفية تقع في الشمال الغربي من القاهرة، ويسكنها أكثر من 4 ملايين و700 ألف من السكان، وعاصمتها مدينة شبين الكوم، ولديها 2 مليون و500 ألف نسمة يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، من مواطني المحافظة، وهناك 10 مدن و9 مراكز، واثنان من الأحياء، و70 وحدة محلية، و500 مقر انتخابي يتوزع عليها 574 لجنة فرعية.