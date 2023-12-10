نجوم الفن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية: «واجب علينا»

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، منذ الساعات الأولى لفتح لجان الاقتراع، وكانت الفنانة نجلاء فتحي من أول النجمات اللاتي أدلين بأصواتهن، إذ تواجدت في مقر لجنتها الانتخابية في مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة.

وأكدت نجلاء فتحي في كلمتها أن الانتخابات حق سياسي لكل مواطن، وطالبت كل المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات، قائلة: «لابد أن تنزلوا وتشاركوا وتدعموا بلدكم في هذا الوقت».

وتتسع قائمة النجوم الذين أدلو بأصواتهم في أول أيام بدء التصويت للمصريين بالداخل من بينهم حسين فهمي الذي حث المواطنين على النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى نهى عابدين، وأحمد العوضي الذي أدلى بصوته في مدرسة الرسالة في منطقة عين شمس، مؤكدا أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: «لازم كلنا ننزل ونشارك في الانتخابات الرئاسية، لأنه واجب وطني علينا كلنا».

وأدلى الفنان إدوارد بصوته في مدرسة النصر بالحي المتميز بالسادس من أكتوبر، وأبدى سعادته بالمشاركة الإيجابية التي لمسها خلال الأدلاء بصوته في الانتخابات، والفنانة سميرة محسن أدلت بصوتها في مدرسة الأوقاف الثانوية العجوزة، كما أدلى الفنان تامر عبد المنعم بصوته في مدرسة الأورمان الثانوية بنات بالدقي، وشدد على أن المشاركة فى الانتخابات عمل وطني، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس حجم الوعي لدى المواطنين وهو الرد الأبلغ على «أي كائن يريد تشويه سمعة هذا البلد الأمين»، على حد تعبيره.

حكيم: لابد أن نتكاتف جميعا ونشارك في العرس الديمقراطي

وأشاد الفنان حكيم بـ«الوعي الوطني» لدى المواطنين الذين حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول، وذلك أثناء وجوده في لجنته الانتخابية إذ التف الحضور حوله والتقطوا معه صورا تذكارية «سلفي»، وقال حكيم في تصريحات لـ«الوطن»: «لابد أن نتكاتف جميعا ونشارك في العرس الديمقراطي الذي تشهده بلادنا ونرد لها الجميل، الإقبال مبشر فالناس حرصت على الاستيقاظ مبكرا حتى يؤدون واجبهم الوطني وهو ما يعكس حالة كبيرة من الوعي لديهم».

مادلين طبر تشارك الناخبين فرحتهم بالعرس الديمقراطي: «مصر محتجاكم»

وحث الفنان صبري فواز الجمهور على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: «أدعو الجميع النزول والمشاركة في الانتخابات»، وذلك بعد الإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية بلجنة كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك، وحرصت الفنانة اللبنانية مادلين طبر على مشاركة الناخبين فرحتهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وعبرت في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عن سعادتها بحجم المشاركة في الماراثون الانتخابي الذي تشهده مصر، وحشد المواطنين الكبير الذين حرصوا على دعم مصر ومستقبلها، قائلة: «انزلوا انتخبوا.. مصر محتجاكم».

وأكد الفنان محمود الليثي في تصريحات لـ «الوطن»، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطني، ويجب على جميع المواطنين المشاركة في العرس الانتخابي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام، وذلك خلال الإدلاء بصوته في مقر لجنة قصر الدبارة بوسط البلد، أما الفنان مينا عطا الذي أدلى بصوته في لجنة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بمنطقة شيراتون بحي مصر الجديدة.

وكان الفنان أيمن عزب من ضمن النجوم الذين حرصوا على المشاركة في العرس الانتخابي، إذ أدلى بصوته في مدرسة النصر بالحي المتميز بالسادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن مشاهد الإقبال على الانتخابات في يومها الأول هي رسالة إلى العالم، وتتسع القائمة أيضًا لتشمل: ليلى عز العرب، وسهر الصايغ، وويزو، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وأدلت الفنانة نادية رشاد بصوتها في الانتخابات، في مدرسة مدينة الأوقاف الثانوية بحي المهندسين في الجيزة، وقالت إنّها جاءت لتشارك في العملية الانتخابية رغم أنّ حالتها الصحية ليست في أفضل حال، لكن المشاركة في العرس الديمقراطي واجبا وطنيا على جميع المصريين.

وأدلت الفنانة عبير صبري، بصوتها في انتخابات الرئاسة بمدرسة التعليم الأساسي في الحي الأول بمدينة السادس من أكتوبر، وسط التفاف المئات من حولها والتقاط الصور معها في ماراثون انتخابات الرئاسة.

وحرصت الفنانة حورية فرغلي، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، عصر اليوم الأحد، مُشددة على ضرورة وأهمية المُشاركة في العملية الانتخابية، قائلة: «أنا انتخبت».

وأعربت الفنانة حورية فرغلي، عن سعادتها البالغة لمُشاركتها في العملية الانتخابية، مُشيدة لـ«الوطن» بالأجواء التنظيمية، وسهولة إجراءات عملية التصويت.