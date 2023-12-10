مايا مرسي تكشف تفاصيل مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية

يقدم المجلس القومي للمرأة بثا مباشرا لحوار حصري مع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، من داخل استوديو المجلس مع الإعلامية شاهيناز جاويش حول مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية 2024.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المجلس القومي للمرأة، تقدم بداية من اليوم الأحد المقبل 10 ديسمبر وعلى مدار ثلاثة أيام هي أيام الانتخابات الرئاسية 2024، تغطية خاصة، تحت عنوان «هي تنتخب»، وذلك من داخل استوديو المجلس، لرصد ومتابعة مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية من كل محافظات الجمهورية من خلال غرفة عمليات المجلس وأكثر من 1200 متابع ميداني منتشرين بكل المحافظات.

تغطية الانتخابات الرئاسية

وستتضمن التغطية نشرات أخبار على مدار الثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وهي أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية بالداخل، بالإضافة إلى لقاءات حصرية تتناول العديد من المحاور والملفات المهمة، وتستعرض المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في كل الملفات، وتسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في كل الاستحقاقات الدستورية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، قد أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في مدرسة بدر بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

أدعو سيدات مصر للتصويت بكثافة وإيجابية من أجل مستقبل بلدهن

ودعت الدكتورة مايا مرسي، عقب الإدلاء بصوتها، سيدات مصر للتصويت بكثافة وإيجابية من أجل مستقبل مصر، موضحة أن المجلس تلقى العديد من الطلبات لمساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم.

ولفتت إلى أن المجلس بالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات يقوم بتقديم كل ما يستطيع في هذا الشأن، قائلة: «لمسنا رغبتهم وحرصهم الشديد على المشاركة في اليوم الأول للانتخابات».