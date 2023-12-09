«هي تنتخب».. تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية من استوديو «القومي للمرأة»

يطلق المجلس القومي للمرأة، بداية من غدًا الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام هي أيام الانتخابات الرئاسية 2024، تغطية خاصة، تحت عنوان «هي تنتخب»، وذلك من داخل استوديو المجلس، لرصد ومتابعة مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية من كافة محافظات الجمهورية من خلال غرفة عمليات المجلس وأكثر من 1200 متابع ميداني منتشرين بكافة المحافظات.

وستتضمن التغطية نشرات أخبار على مدار الثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وهي أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية بالداخل، بالإضافة إلى لقاءات حصرية تتناول العديد من المحاور والملفات الهامة وتستعرض المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في كافة الملفات، وتسلط الضوء على الدور الهام الذى تلعبه المرأة في كافة الاستحقاقات الدستورية.