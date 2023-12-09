«القومي للمرأة»: نواصل جهودنا لتوعية السيدات بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وضع المجلس القومي للمرأة، علم مصر على مبنى المجلس، ضمن الاستعدادات الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024،، بهدف بث الشعور بالانتماء وحب الوطن داخل نفوس أبناء الوطن.

استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024

يذكر أنه في إطار ما تشهده البلاد من استعدادات حثيثة للاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية2024 ، والمزمع عقدها علي مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10 حتي 12 ديسمبر 2023 داخل مصر، أعلن المجلس القومي للمرأة عن استعداداته للانتخابات بالعديد من الجهود والأنشطة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المجلس سيواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ،مؤكدة أن المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة هو حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل فرد منا، ويجب أن لا نتنازل عن هذا الحق ، وأن أنظار العالم أجمع دائما ما تترقب هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

المرأة المصرية خط الدفاع الثالث

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائماً تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة.