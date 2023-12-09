«القومي للمرأة» يطلق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة السيدات في الانتخابات الرئاسية

يواصل المجلس القومي للمرأة، استعداداته للانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023؛ إذ أعلن عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى، ومحافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم 15115.

عمل غرفة المجلس القومي للمرأة

وأوضحت الأستاذة أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة، حتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات، خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وسوف تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.

تقارير فرق عمل المجلس

وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق عمل المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات، على مستوى جميع المحافظات، التي تستهدف رصد مشاركة المرأة في الانتخابات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.