مكتبة الإسكندرية تنظم المسابقة الخامسة عشرة للخط العربي لطلاب المدارس 

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الكتابات والخطوط بقطاع البحث الأكاديمي المسابقة الخامسة عشرة للخط العربي لطلاب مدارس الإسكندرية، بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، للكشف عن مواهب طلاب مدارس الإسكندرية في الخط العربي بأنواعه المختلفة، بداية من خط النسخ والرقعة وحتى محاكاة الخط الديواني.

التصميم الخطي

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن المسابقة تقوم على المنافسة بين طلاب مدارس الإسكندرية بمراحلها الثلاثة «الإبتدائية والإعدادية والثانوية»، على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة الإسكندرية، في مجال التصميم الخطي وأشكاله الهندسية والجمالية المختلفة، والإدراك الفني وأبعاده، والتجويد والتقليد الخطي.

ويتم منح الطلاب الفائزين في المسابقة جوائز مميزة من مكتبة الإسكندرية، بجانب جوائز تقدمها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وشهادات تقدير مميزة للطلاب الفائقين، على أن تتبنى مكتبة الإسكندرية تلك المواهب وتصقل خبراتهم مستقبلاً.

حفل إعلان الجوائز

ومن المقرر أن يقام حفل إعلان الجوائز يوم الثلاثاء 12 ديسمبر القادم بقاعة المحاضرات بالمكتبة، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، ومجموعة من أساتذة الخط العربي، ومدرسي اللغة العربية والتربية الفنية والأخصائيين الإجتماعيين، وأولياء الأمور.