علي الحجار يحيي احتفالية «يا عزيز عيني» في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، يوم 10 ديسمبر، احتفالية خاصة بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش، بعنوان «يا عزيز عيني»، بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية.

نجوم حفل سيد درويش

يشارك في الاحتفالية الفنان الكبير علي الحجار، مع المطربين الشباب أميرة أحمد، وأحمد حمدي رؤوف، بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجيز

يتناول العرض سيرة حياة الفنان خالد الذكر، في إطار غنائي تمثيلي، والعرض فكرة أحمد جمال، ومن كتابة وإخراج سعيد قابيل.

سيد درويش مولود في كوم الدكة بالإسكندرية، التحق بالكتاب في سن صغيرة لحفظ القرآن الكريم ثم أحد المدارس، وهنا بدأت تتضح موهبة درويش الفنية من خلال مدرسته وحصة الموسيقى بالأخص.

أعمال سيد درويش

تنوعت ألحان سيد درويش، وغنى في مناسبات عديدة مثل أغنية «قوم يامصري» التي غناها خلال ثورة 1919، أيضا النشيد القومي «بلادي بلادي»، وأغنية « الحلوة دي»، التي غناها تضامنا مع الحرفيين والفئات العاملة.