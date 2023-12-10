«الأحرار الاشتراكيين»: «المتحدة» وقفت على مسافة واحدة بين مرشحي الرئاسة

ثمن طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في التغطية للانتخابات الرئاسية، وأنّها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الأربعة.

وقال درويش، إنه منذ بداية الانتخابات ووقفت الشركة المتحدة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وقد رأينا القرار السابق للشركة عندما أعلنت بتخصيص 100 دقيقة إعلانية مجانية لكل مرشح من المرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024 لشرح برنامجهم الانتخابي أمام المواطنين مؤكدا أنّها كانت خطوة جيدة لتعزيز العملية الانتخابية.

وأضاف درويش لـ«الوطن»، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدّمت سبق إعلامي غير مسبوق خلال الفترة الماضية، وقبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية بأسبوع جاءت أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان لا بد من تحقيق عملية توازن خلال المنبر الإعلامي فيما بين تغطية الأزمة والترويج للمرشحين الرئاسيين وهو ما نجحت المتحدة في تنفيذه وأحداثه.

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إلى أنّ المشاركة بالعملية الانتخابية التي أجريت في خارج مصر خلال الفترة الماضية كانت خير دليل على أنّ الترويج للعملية الانتخابية حقق أهدافه المنشودة، حيث شهدت صناديق الاقتراع إقبالا كثيفا من المواطنين نحو صناديق الاقتراع الأمر الذي يشير إلى علمهم الكافي ببرامج المرشحين.