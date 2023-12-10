رئيس «الرعاية الصحية» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن مصري.

الانتخابات الرئاسية

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أنّ الانتخابات الرئاسية تؤكد جدية وعزم الدولة المصرية على استكمال استحقاقاتها الدستورية لبناء دولة وطنية حديثة، يشارك فيها جميع المواطنين بحقوقهم في صنع حاضر ومستقبل مصر في الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنّ الهيئة العامة للرعاية الصحية تمثل ذراع الدولة المصرية لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، فضلًا عن دورها في تعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية المصري لضمان مستقبل صحي أفضل ومستدام للمصريين، والوصول لأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.