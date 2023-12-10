رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024م، اليوم الأحد، بلجنة مدرسة عزت الشافعي الثانوية للبنات بكفر الشيخ.

«شهاوي»: المشاركة مسؤولية وطنية لرسم مستقبل البلاد

ودعا «شهاوي»، الجميع للمشاركة في هذا الواجب الوطني، لافتاً أنّ المشاركة مسؤولية وطنية لرسم مستقبل البلاد، منوهاً أنّه تم السماح لجميع العاملين بالذهاب لمقر اللجان أيام الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأكد «شهاوي»، تجهيز المعاهد الأزهرية التي بها مقار لجان انتخابية، والبالغ عددها 47 معهدًا على مستوى منطقة كفر الشيخ الأزهرية، مشيراً إلي أنّه قد تم ترحيل القوى العاملة بهذه المعاهد لأقرب معاهد لهم خلال أيام الاقتراع الثلاثة 10 -11 -12 ديسمبر 2023.

انعقاد غرفة العملية الرئيسية

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، انعقاد غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مع تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن «114»، والرقم «0473220792» من التليفون الأرضي أو التليفون المحمول.

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.