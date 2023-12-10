أمين «القومي للطفولة والأمومة» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، صباح اليوم، بصوتها في الانتخابات الرئاسية في أول أيام التصويت، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الجمهورية المشتركة بالمعادى.

وقالت الامين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنّ مشاركتها في عملية التصويت تنبع من واجبها الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري، داعية المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري.

وأشادت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بمدى وعي المصريين الوطني وحرصهم على صنع حاضرهم ورسم مستقبلهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري بحرية كاملة.