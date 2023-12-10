هيئة الاستعلامات: متابعة الإعلام الأجنبي تؤكد إيجابية وانتظام الانتخابات

أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هناك متابعة مستمرة للانتخابات الرئاسية على مدار الساعة، موضحا أن التقارير الصحفية والإعلامية الأجنبية والمصرية أشارت إلى أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة، ولوحظ وجود كثافات كبيرة أمام مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر.

وأضاف أن التقارير أكدت أن جميع لجان الاقتراع الفرعية قد فتحت أبوابها للناخبين دون استثناء واحد، إذ يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا.

وتابع: «يشارك في تغطية هذه الانتخابات 528 مراسلا صحفيا لوسائل إعلام أجنبية، من بينهم 426 مراسلا مقيما و102 زائر لتغطية الانتخابات، ويمثل كل هؤلاء 110 مؤسسة إعلامية من صحف ومجلات ووكالات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تليفزيونية، وينتمون لعدد 33 دولة من كل قارات العالم.

المراسلين الأجانب

وأبرز رشوان، أنه تسهيلا من هيئة الاستعلامات لتغطية المراسلين الأجانب للانتخابات في كل محافظات الجمهورية، فقد نظمت للراغبين منهم رحلة لمتابعتها في محافظة شمال سيناء، ضمت 24 مراسلا يمثلون 18 وسيلة إعلامية أجنبية، وغطى هؤلاء المراسلون الاقتراع في عدد من لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، فضلا عن تفقدهم للأوضاع الراهنة في معبر رفح.

وأوضح أن غرفة المتابعة المركزية بالهيئة العامة للاستعلامات والمتصلة بشبكة مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية، لم تتلق منذ فتح اللجان سوى 4 ملاحظات من مراسلين أجانب تتعلق بالتصوير داخل بعض لجان الاقتراع، وتم حلها جميعا.

ولخص رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تناول وسائل الإعلام العالمية للانتخابات الرئاسية حتى الساعة الثانية، على النحو التالي:

1- لوحظ اهتمام كبير من وسائل الإعلام الدولية الكبرى والأكثر انتشارا، إذ نشرت جميعها تقاريرا عن بدء التصويت في الانتخابات مع بعض معلومات عن التنافس والمتنافسين.

2- كان التناول موضوعيا في مجمله، وركز على وصف ما يجري بداخل وحول اللجان.

3- لم يتم نشر أي تعليق أو خبر أو أي تناول سلبي بشأن أجواء أو اجراءات العملية الانتخابية أو نزاهتها أو تدخل لأي من سلطات الدولة وجهاتها فيها أو التأثير على الناخبين.

4- لم يرد أي ذكر بشأن أي تضييق على المراقبين، أو الإعلاميين، أو حرية المرشحين ومندوبيهم.