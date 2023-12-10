توافد موظفي الحي الحكومي في العاصمة الإدارية على اللجان الانتخابية للتصويت

فتحت لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة أبوابها أمام الناخبين، والتي تبدأ في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن تستمر علمية التصويت حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وخرج موظفو الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاملين بها من مهندسين وعمال وفنيين للإدلاء بأصواتهم في العملية الإنتخابية، وانتظمت الخدمات الأمنية في محيط اللجان للتيسير على المواطنين من الناخبين، والحد من الزحام أمام أبواب اللجان الانتخابية، وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور.

ونجح جهاز تنمية مدينة العاصمة الأدارية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، في توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالعملية الانتخابية من تجهيزات للتيسير على المواطنين خلال فترة تواجدهم بمقار اللجان للتصويت.

تأمين التصويت في اللجان الانتخابية

وفي سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، أن جهاز المدينة وفر كافة الاحتياجات اللآزمة لتأمين عملية التصويت، بما يضمن استمرارية العمل خلال أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة، للتيسير على المواطنين والسادة القضاة والمستشارين وجميع العاملين بالعملية الانتخابية.

وكان رؤساء أجهزة المدن الجديدة، شددو على مسؤولى وقيادات الأحياء بمدن العاصمة الإدارية الجديدة، وبدر، والشروق، وحداىق العاصمة، والعبور، بضرورة استمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لجميع اللجنان الانتخابية للتيسير على المواطنين خلال فترة الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ويقتصر دور أجهزة المدن الجديدة على توفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين، بالتنسيق مع جميع أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للإنتخابات.