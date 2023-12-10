«الوفد» يشيد بجهود «المتحدة» في تغطية الانتخابات الرئاسية 2024

ثمّن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تغطية الانتخابات الرئاسية، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين الأربعة.

قال الهضيبي، إنّ الشركة المتحدة قدّمت تغطية إعلامية مميزة لحملات المرشحين الأربعة على جميع المنصات بمنتهى الحيادية والتوزيع العادل للدقائق الإعلانية، موجّها التحية للشركة المتحدة على تغطيتها للانتخابات الرئاسية والاستعدادات لها بمنتهى النزاهة والعدالة.

وأوضح الهضيبي لـ«الوطن»، أنّ مرحلة الانتخابات الرئاسية هي فقرة جديدة في التاريخ المصري الحديث ولا بد للجميع أن يشارك ويلبي نداء الوطن، من أجل رسم خريطة مستقبل مصر، مؤكدا أنّ الإعلام المصري له دور كبير وبارز في تثقيف الناخبين وتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية وهو ما قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد أنّ حزب الوفد أطلق قوافل توعوية وعقد ندوات تثقيفية تحث في المقام الأول على ضرورة المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، لافتا إلى أنّ العالم يتابع عن كثب مشهد الانتخابات في مصر، وأنّ المشهد الانتخابي في مصر سيكون الأكثر إقبالا على المشاركة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.