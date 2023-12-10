رئيس «المركزي للإحصاء» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في مدرسة الطبري الحجاز الثانوية بمصر الجديدة.

وأشار اللواء بركات إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الانتخاب بفاعلية، داعيا العاملين في الجهاز وجميع المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرصا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تشجيع العاملين للإدلاء بأصواتهم، وجّه اللواء خيرت بركات، قيادات الجهاز بإعداد مخطط واضح لتيسير توجه العاملين بالجهاز إلى المقار الانتخابية الخاصة بهم على مدار أيام الانتخابات الثلاثة مع الحفاظ على انتظام سير العمل بالجهاز.