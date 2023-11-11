«التعبئة والإحصاء»: تراجع التضخم في شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا يفيد بتراجع معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023، إذ بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 1.2% لشهر أكتوبر 2023 مقابل 2.0 لشهر سبتمبر 2023.

وبالنسبة للتغير في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر 2023، فجاء كالتالي:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (1.7%) وذلك نتيجة للآتي:

انخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز (0.6-)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%)، وهذا بالرغم من إرتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.3%)، بنسبة (3.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.7 %) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.7 %).

3- سجل قسم الملابس والأحذية تغيرًا قدره (0.5%) بسبب تغير في أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.1%)، أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة اصلاح الأحذية بنسبة (1.3%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (2.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا قدره (2.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%) ، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.5%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).. هذا بالرغم من إنخفاض مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-0.1%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.7%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.5%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (2.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3-%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (1.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.8%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.6%).