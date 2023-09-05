«التعبئة والإحصاء»: تسجيل 120 ألف زيادة في عدد السكان خلال 29 يوما

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الساعة السكانية، سجلت إجمالي عدد سكان مصر في العاصمة والمحافظات، 105 ملايين و413 ألفا و716، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر2023.

زيادة يومية بمعدل 4.1 ألف نسمة

وأوضح الجهاز أنّ الساعة السكانية سجلت عدد سكان مصر بزيادة نحو 120 ألف نسمة خلال 29 يوما، بمعدل 4.1 ألف نسمة يوميا ، و172.4 نسمة كل ساعة ، و2.8 مولود كل دقيقة، إذ بلغ عدد السكان في 8 أغسطس الماضي نحو 105 ملايين 293 ألفا و708 نسمات.

8.8 ألف نسمة زيادة لسكان القاهرة في 29 يوما

ورصدت الساعة السكانية، أعداد سكان العاصمة، حيث بلغ عدد سكان محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، حوالي 10 ملايين و269 ألفا و769 نسمة ، مقابل 10 ملايين و260 ألفا و955 نسمة، بزيادة 8.8 ألف خلال 29 يوما فقط، وإليكم رصد أعداد سكان باقي محافظات الجمهورية على النحو التالي:

- عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و540 ألفا و769 نسمة.

- عدد سكان محافظة الشرقية 7 ملايين و931 ألفا و915 نسمة.

- عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين و67 ألفًا و391 نسمة.

- عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و904 آلاف و779 نسمة.

- عدد سكان محافظة المنيا 6 ملايين و344 ألفا و570 نسمة.

- عدد سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و156ألفا و618 نسمة.

- عدد سكان محافظة الإسكندرية 5 ملايين و559 ألفًا و964 نسمة.

- عدد سكان محافظة سوهاج 5 ملايين و848 ألفا و284 نسمة.

- عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و754 ألفًا و708 نسمات.

- عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين و83 ألفًا و857 نسمة.

- عدد سكان محافظة المنوفية 4 ملايين و754 ألفًا و438 نسمة

- عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و106 آلاف و767 نسمة.

- عدد سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و721 ألفًا و214 نسمة.

- عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و743 ألفًا و330 نسمة.

- عدد سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و607 ألفًا و525 نسمة.

- عدد سكان محافظة أسوان مليون و633 ألفًا و937 نسمة.

- عدد سكان محافظة دمياط مليون و661 ألفا و895 نسمة.

- عدد سكان محافظة الإسماعيلية مليون و463 ألفًا و241 نسمة.

- عدد سكان محافظة الأقصر مليون و409 آلاف و394 نسمة.

- عدد سكان محافظة بورسعيد 794 ألفًا و508 نسمات.

- عدد سكان محافظة السويس 796 ألفًا و358 نسمة.

- عدد سكان محافظة مطروح 533 ألفًا و549 نسمة.

- عدد سكان محافظة شمال سيناء 452 ألفًا و531 نسمة.

- عدد سكان محافظة البحر الأحمر 405 آلاف و938 نسمة.

- عدد سكان محافظة الوادي الجديد 269 ألفًا و62 نسمة.

- عدد سكان محافظة جنوب سيناء 115 ألفًا و503 نسمة