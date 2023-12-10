رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

انتظام التصويت في الانتخابات الرئاسية في لجنة المغتربين بميناء دمياط

كتب:

كريم روماني
04:00 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
جانب من التوافد

جانب من التوافد

أعلنت هيئة ميناء دمياط البحري، انتظام سير الانتخابات الرئاسية خلال يومها الأول بمقر لجنة المغتربين بميناء دمياط، وسط إقبال كبير من الناخبين.

ووجّه اللواء بحري أركان حرب أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بتقديم الدعم اللازم حرصا منه على تيسير ممارسة المغتربين لحقوقهم الدستورية وستستمر اللجنة في استقبال الناخبين طوال فترة الانتخابات الرئاسية من يوم 10 حتى 12 ديسمبر 2023.

اقرأ المزيد:

رئيس حزب «المصريين الأحرار» يدلي بصوته في الانتخابات (صور)

طلاب جامعة المنيا الوافدين يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

«الوفد» يشيد بجهود «المتحدة» في تغطية الانتخابات الرئاسية 2024

بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تشارك في ماراثون الانتخابات الرئاسية

أمين «القومي للطفولة والأمومة» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.