انتظام التصويت في الانتخابات الرئاسية في لجنة المغتربين بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط البحري، انتظام سير الانتخابات الرئاسية خلال يومها الأول بمقر لجنة المغتربين بميناء دمياط، وسط إقبال كبير من الناخبين.

ووجّه اللواء بحري أركان حرب أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بتقديم الدعم اللازم حرصا منه على تيسير ممارسة المغتربين لحقوقهم الدستورية وستستمر اللجنة في استقبال الناخبين طوال فترة الانتخابات الرئاسية من يوم 10 حتى 12 ديسمبر 2023.