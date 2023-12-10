الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تثمن الإقبال على اللجان

ثمنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الحشود والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع في كل المحافظات، التي تأتي انطلاقا من إيمانهم بدورهم الوطني، وأهمية مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري.

وأشادت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في جاهزية اللجان الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية والعمل بجميع اللجان الفرعية، مثمنة الإقبال الكبير على اللجان منذ الساعات الأولى من فتح اللجان وكثافة التصويت، الذي يعكس وعي الشعب المصري بالاصطفاف خلف وطنهم وإدراك حقوقه وواجباته السياسية.

ودعت الحملة الرسمية، المصريين لاستمرار التوافد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الأيام الثلاثة، وممارسة حقهم الدستوري، إذ أن المشهد الانتخابي يعبر عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.