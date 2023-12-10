رئيس «أفريقية النواب»: التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

أدلى الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بصوته الانتخابي في مدرسة نوسا الغيط الثانوية بنات بمركز أجا محافظة الدقهلية، اليوم الأحد.

«الجبلي»: الإقبال الواضح من المواطنين دليل على وعي المصريين

وأكد «الجبلي»، عقب إدلائه بالتصويت، أن التصويت واجب على كل مواطن تجاه وطنه، لافتا إلى أن الإقبال الواضح من المواطنين دليل على وعي المواطن المصري.

وأوضح «الجبلي»، أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات باعتبارها واحدة من أهم الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها مصر، لافتًا إلى أن المشاركة رسالة تعبر عن مساهمة المواطنين في بناء دولتهم وتعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية.

«الجبلي» يوجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات

ووجّه «الجبلي»، الشكر والتحية للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما يبذلونه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.

وطالب جميع المواطنين للاصطفاف أمام اللجان الانتخابية وممارسة دورهم وحقهم الدستورى في اختيار القائد المناسب.

وأشار «الجبلي» إلى أن محافظة الدقهلية تشهد إقبالا كبيرا في مختلف جميع اللجان الانتخابية اليوم منذ بدء الانتخاب وهو ما يعكس وطنيتهم الكبيرة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.