رئيس نادي القضاة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: استحقاق دستوري مهم

أكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كونها أحد أهم الاستحقاقات التي نص عليها الدستور.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، عقب قيامه بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن إقبال المواطنين على المشاركة يعكس قدرا كبيرا من الوعي والحرص على أداء واجبهم الوطني، لا سيما وأن العملية الانتخابية تُجرى في ظل ضمانات واسعة ومتعددة، أبرزها الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية في جميع مراحلها ومجرياتها عبر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وثمّن المستشار محمد عبد المحسن الجهد الكبير الذي يبذله قضاة مصر في الإشراف على الاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى أن القضاة يؤدون رسالة بالغة الأهمية يحرصون فيها على تلبية نداء الوطن والاستجابة لمطالب الشعب وتطلعاته.