مصطفى عمار: الجميع رابح في الانتخابات الرئاسية.. لا يوجد خاسر

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ الانتخابات الرئاسية الحالية لن يكون بها خاسر ورابح، فالجميع رابحون، والمواطن المصري رابح لأنّه أصبح على يقين بأن صوته أصبح يرسم المستقبل، موضحًا أنَّ المتنافسون على مقعد رئيس الجمهورية سيأتي من بينهم رئيسًا للجمهورية لمدة 6 سنوات، وعليه أن يضع المواطن المصري أمام عينيه وأن يحاول أن يتخطى به العثرات الاقتصادية.

الانتخابات تتمّ تحت إشراف دولي

وأضاف رئيس تحرير جريدة «الوطن»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «المحور»، أنَّ الانتخابات تتمّ تحت إشراف دولي ومراسلين يتابعون من كل دول العالم، فالبعض كان يشكك أن ما يحدث ليس انتخابات ولكن المواطن المصري دحض كل هذه الشائعات.

الإعلام المصري التزم بالصمت الانتخابي ولم يفضل مرشحا عن آخر

وأوضح «عمار»، أنَّ الإعلام المصري كان حياديا والتزم بالضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم نشهد أي خروقات له طوال فترة الصمت الانتخابي، ولم يكن هناك تفضيلًا لمرشحا عن آخر، وكان الأربع مرشحون على مسافة واحدة أمام الإعلام، وفي جريدة «الوطن» التزمنا بذلك، وتم نشر أخبار عن الـ4 حملات انتخابية للأربع مرشحين، وهو أمر جديد على الصحافة والإعلام المصري، فهناك إصلاحًا على مستوى الإعلام والسياسية، مشددًا على أنَّه من سيفوز بالانتخابات عليه أن يضع المشهد الراهن أمامه وأن يدرك جيدًا قيمة وعظمة المواطن المصري الذي تحمل ما لا يطاق.