النائبة ريهام عبد النبي: الانتخابات في أسوان تشهد إقبالا كبيرا

قالت النائبة البرلمانية ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، خلال مشاركتها للإدلاء بصوتها في إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان إن هناك إقبالا جيدا، داعيةً المواطنين إلى استكمال الاستحقاق خلال اليومين المقبين.

وأشارت النائبة البرلمانية في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السيدات المصريات دائما يصنعن الفارق حيث تشهد اللجان الانتخابية في المحافظة إقبالا كبيرا من السيدات.

مشهد انتخابي إيجابي

واكدت أن المشهد الانتخابي على مستوى التنظيم والمتابعة إيجابي للغاية خاصة أن المستشارين القضائيين متعاونون مع المواطنون في كل صغيرة وكبيرة.

استعدادات للانتخابات

كانت محافظة أسوان انتهت من استعداداتها لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 من خلال تجهيز المقرات الانتخابية واللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة في القرى والمدن وكذلك الخدمات اللوجستية مثل المولدات الكهربائية والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشةووضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة الناخبين داخل وخارج المقار الانتخابية.

قاعات الاقتراع باسوان

وجهزت المحافظة قاعات الاقتراع بشكل جمالي وحضاري فضلا عن إنهاء أعمال الصيانة والسباكة للمرافق العامة ودورات المياه وتوفير المناديل الورقية والمعطرات والمنظفات والمطهرات اللازمة ورفع أي إشغالات أو تراكمات أمام اللجان الانتخابية وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء. تم توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية والطوارئ للتدخل السريع عند الحاجة.