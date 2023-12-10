رئيس جامعة سوهاج يتقدم مسيرة تضم 20 ألف طالب للحث على المشاركة في الانتخابات

تقدم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مسيرة طلابية حاشدة جابت أرجاء المحافظة لدعم الانتخابات الرئاسية 2024، وتعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لمن يمثله في تلك اللحظة الفارقة بتاريخ مصر، مرددين هتافات وطنية قوية تحت شعار «انزل شارك.. صوتك أمانة».

الوعي الشبابي لطلاب الجامعة

وأشار «النعماني»، إلى أن المسيرة الطلابية عبرت عن مدى الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي لدى شباب الجامعات، كما أظهرت حالة من الإجماع والاصطفاف حول مستقبل الوطن وأهمية النزول إلى لجان الانتخابات والتصويت داخل صناديق الاقتراع للمشاركة في صنع القرار في مناخ من الوضوح والشفافية، موضحا أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية تعد واجباََ وطنياََ إلزامياَ، ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطن، داعيا جميع منسوبي الجامعة إلى ضرورة النزول والمشاركة في العملية الانتخابية لتعميق السلوك الديمقراطي وظهور العملية الانتخابية بصورة حضارية أمام دول العالم.

مسيرة جامعة سوهاج

وأضاف النعماني، أن الجامعة نظمت مسيرة ضخمة بمشاركة كافة منسوبيها، حيث كانت هذه المشاركة بكثافة تعد رسالة واضحة لكل المتربصين في الداخل والخارج بأن الدولة المصرية حكومة وشعبًا على قلب رجل واحد، إلى جانب أن المشاركة وإبداء الرأي هي تعبير واضح على إيجابية المواطن وتؤسس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية، مؤكداً ان الطلاب من ذوي الإعاقة كانوا من أوائل الناخبين وفي الصفوف الأولى، خاصة وأنهم فئة لها تأثيرها نظراً لعددهم الذي لا يستهان به.