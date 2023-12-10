رؤساء الكنائس المصرية يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

شارك رؤساء الكنائس المصرية، في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم الأحد، ودعوا المصريين إلى المشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات.

وأدلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوته في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، في القاهرة.

وقال البابا تواضروس في تصريحات صحفية، عقب انتهاءه من التصويت: «المشاركة في أي انتخابات هي تعبير عن المواطنة، وكما يتعب المسؤولون في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أنّ يردوا عن هذا الجهد، بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن».

وشدد البابا تواضروس على ضرورة مشاركة جميع المواطنين دون استثناء، في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستوري أصيل.

مشاركة رئيس الطائفة الإنجيلية في انتخابات الرئاسة

وفي السياق ذاته، شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد.

وقال القس أندريه زكي: «أدعو جميع المصريين إلى المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية، فهذه المشاركة هي حق وواجب وطني مهم للعمل على مستقبل مصر».

رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية يشارك في انتخابات الرئاسة

وأدلى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية، مشيدا بإقبال المواطنين على انتخابات الرئاسة في أول أيامها.

كما دعا الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسققية، جميع المصريين في كل المؤسسات والقطاعات، إلى ممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية.

وأدلى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بصوته في إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد وليد محمود محمد الصادق بمنطقة القبة، إحدى دوائر الزيتون الانتخابية.