من بني سويف لسوهاج.. أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يدلون بأصواتهم في الانتخابات

شهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بمصر مشاركة عدد كبير من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية.

مشاركة أساقفة الكنيسة

في شرق المنيا، أدلى، الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مؤكدا أنها واجب وطني.

وفي مغاغة، تقدم الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، المسيرات الوطنية من المطرانية إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وفي دشنا، شارك الأنبا تكلا، مطران دشنا، شعب إيبارشيته في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، في إطار حرص الكنيسة على القيام بواجبها الوطني.

في شبرا الخيمة، تقدم الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، مسيرة أبناء الكنيسة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وفي بني سويف، شارك الأنبا غبريال، أسقف بني سويف بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة القومية الابتدائية ببني سويف.

في بني مزار، أدلى الأنبا انيانوس، أسقف بني مزار والبهنسا بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك بلجنة مدرسة بني مزار الثانوية بنين.

وشارك الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة أمهات المستقبل بديرمواس.

وأدلى الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في ملبورن بأستراليا أثناء تواجد نيافته هناك.

وأدلى الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية، بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة وسط قيادات الدولة والأحزاب السياسية.