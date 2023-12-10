تحالف الأحزاب: «المتحدة» لعبت دورا بارزا في تغطية الانتخابات الرئاسية

أشاد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الانتخابات الرئاسية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشار «مطر» إلى أن المتحدة منذ بداية الانتخابات، وهي تؤدي دورها، إذ أعلنت في وقت سابق، تخصيص 100 دقيقة إعلانية مجانية لكل مرشح من المرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال تيسير مطر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشركة المتحدة قامت بالدورالوطني المنوطة بها تجاه الترويج الإعلامي للمرشحين الرئاسيين بالإنتخابات الرئاسية 2024، إذ أن قرار تخصيص 100 دقيقة إعلانية مجانية لكل مرشح من المرشحين، أعطى فرصة للناخب في التعرف على برامج المرشحين المختلفة، وخلق أجواء تنافسية قوية بين صناديق الاقتراع.

وتابع أمين تحالف الأحزاب المصرية قائلا: «إستراتيجية المتحدة الإعلامية للترويج عن الانتخابات الرئاسية 2024، تعد الأفضل في الوسط الإعلامي، نظرا لانها استطتعن أن تخلق توازن شامل بين الترويج الإعلامي للمرشحين وتناول جوانب القضية الفلسطينية، التي تعد حديث العالم.