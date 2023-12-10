رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وأمين عام حزب حماة الوطن الدقهلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية في إحدى اللجان بمركز السنبلاوين.

وقال المهندس أحمد رعب في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجب على كل مواطن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنه حق دستوري لكل مواطن، إذ تشهد اللجان اليوم عرسا انتخابيا بدأ منذ صباح اليوم، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في اللجان بمحافظة الدقهلية.

وأكد أنه قام بالمرور على اللجان في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية والتي شهدت توافد عدد كبير من المواطنين بشكل ملحوظ منذ صباح اليوم، من أجل المشاركة والإدلاء بصوتهما في الانتخابات الرئاسية.

وأكد أنه قام بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية لدعم مصر من أجل إظهار صورة مشرفة للانتخابات الرئاسية التي تجري في مصر على مدار3 أيام، من اليوم الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

وأوضح أن ما حدث اليوم مع انطلاق انتخابات الرئاسية في المحافظات صورة مشرفة تشبه ما قام به المصريون في الخارج الأسبوع الماضي، من خلال تواجدهم في اللجان بالسفارات المصرية في مختلف البلدان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأكد رعب على جميع المواطنين والشباب المصريين علي ضروره المشاركه في من أجل دعم مصر واكتمالا لمسيره الانجازات العمل على تطوير مصر وبناء مستقبل مشرق للأبناء.

الانتخابات الوطنية بالدقهلية

وكانت محافظة الدقهلية أكدت علي دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمقر المحافظة كالآتي:

- التواصل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، وغرف عمليات المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات أو معوقات وحلها على الفور مع جميع الجهات المختصة.

- التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وتجهيز غرف العمليات وربطها ببعضها.

- توفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية.

- ربط الشبكة الوطنية بالمحافظة بمنظومة كاميرات تحتوي على 176 كاميرا منهم 90 ثابتة و86 متحركة