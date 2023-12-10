«حماة الوطن»: الشركة المتحدة تتعامل بمنتهى الحيادية في المشهد الانتخابي

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن التغطية الإعلامية لحملات المرشحين لانتخابات الرئاسة بهذا الشكل، يؤكد أن هناك تغييرا حدث في الدولة المصرية، مشيرا إلى أنها أتاحت لكل مرشح وقت مخصص على الشاشات ومختلف المنصات، للتعبير عن البرنامج الانتخابي، ورأيه ورسالته للشارع، بالإضافة للمشاركة في البرامج الحوارية وغيرها، بما يؤكد أن الإعلام المصري يفتح الطريق أمام كل من دخل الانتخابات للتعبير عن نفسه.

وأوضح «سليمان»، في تصريح لـ«الوطن»، أن مشاركة منصات التواصل الاجتماعي في الحملات الإعلامية للمرشحين الأربعة، كان له دور كبير مع الوصول لقاعدة جماهيرية أكبر، وكل ما تناولته الشركة المتحدة، ودعمها القوى لبرامج المرشحين الأربعة، يؤكد أن مستوانا الإعلامي يسير في هدوء بالطريق السليم، ويتعامل بمنتهى الحيادية، وبشكل يجعلنا نأمل على المستوى الإعلامي، أن يتغير تناولنا لكثير من القضايا، وأن يعود الإعلام المصري لمكانته الكبيرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أننا بحاجة لمخاطبة العالم بلغته، ونبدأ باللغة الإنجليزية، تليها باقي اللغات تدريجيا، لأننا بحاجة للوصول لمختلف الشعوب في كل البلاد، ونأمل أن تعين هذه الخطوات الإعلام على النجاح بشكل أكبر، مؤكدا ان العاملين في المتحدة، يسهرون ليلا ونهارا، لتناول المشهد الانتخابي باحترافية لا مثيل لها.