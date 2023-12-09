قيادي بـ«حماة الوطن»: يجب المشاركة بالانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة ثورة 30 يونيو

أكد الدكتور عمرو عبده، أمين مساعد أمانة التخطيط والمتابعة حزب حماة الوطن الأمانة المركزية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضرورة نزول المصريين بكثافة إلى الانتخابات الرئاسية على مدار أيام الاقتراع الثلاثة، لافتاً إلى أن جميع السلطات وأجهزة الدولة قد ضمنت الحيادية الكاملة بين المرشحين والنزاهة المطلقة في إجراءات العملية الانتخابية وبما يضمن أن تعكس النتيجة التي سيتم إعلانها الإرادة الكاملة والحرة للناخبين.

نزول الناخبين إلى صناديق الاقتراع يمثل استكمالا لمسيرة ثورة 30 يونيو

وشدد «عبده»، خلال حواره مع قناة «النيل للأخبار»، على أن نزول الناخبين إلى صناديق الاقتراع يمثل استكمالا لمسيرة ثورة 30 يونيو، التي دشنت مع جهودها لاستعادة الهوية المصرية عملية إصلاح سياسي أعطى حرية في ممارسة العمل الحزبي ومكَّن الكوادر الحزبية من بناء قواعدها الشعبية، اعتمادا على الانتشار الحقيقي بين جميع فئات الشعب.

وأكد أمين مساعد أمانة التخطيط والمتابعة لحزب حماة الوطن الأمانة المركزية، أن إقبال المصريين في الخارج على صناديق الاقتراع بكثافة لم تشهدها أي انتخابات سابقة ينبئ بإقبال كبير من المصريين في الداخل على الإدلاء بأصواتهم وتحديد مستقبل بلادهم في ظل ظروف دولية وإقليمية ضاغطة تستوجب من جميع المصريين الالتفاف والتعاضد والتضامن معا وإظهار الوحدة خلف الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب من كل المواطنين الحرص على التمسك بحقوقهم الدستورية والنزول إلى صناديق الاقتراع.

واعتبر أن جميع الأحزاب السياسية في مصر قد أدت دورها وما زالت تؤدي دورها في حشد المواطنين نحو ممارسة حقهم الانتخابي، مشيرا إلى كثير من الفعاليات التي أقامتها الأحزاب لإقناع المواطنين بالنزول إلى صناديق الاقتراع للحفاظ على مسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر، في الوقت نفسه الذي يسهم في تطوير الحياة السياسية والانتخابية، مشيرا إلى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حافظ على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وفق مبدأ قاضي لكل صندوق.

وفي إطار الأنشطة الحزبية لحشد المواطنين للنزول إلى صناديق الاقتراع، كشف أمين مساعد أمانة التخطيط والمتابعة لحزب حماة الوطن الأمانة المركزية عن مؤتمر جماهيري تم تنظيمه بحضور 8 آلاف مواطن بمركز الحسينية لدعم الرئيس السيسي في محافظة الشرقية وحث المواطنين للنزول للانتخابات.

وكشف عبده عن أن المؤتمر شارك فيه كوكبة من النواب ورموز السياسة والعمل العام بمحافظة الشرقية.

يجب المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية

وأكد الدكتور عمرو عبده في كلمته بالفعالية، ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية، واختيار من يراه المواطن مناسبا لهذه المرحلة، موضحا أن انتخاب الرئيس السيسي لفترة جديدة سيساعد على تعزيز وتثبيت دعائم الديمقراطية.

كما أثنى أمين مساعد أمانة التخطيط والمتابعة لحزب حماة الوطن الأمانة المركزية على ما اتخذته مصر من إجراءات لدعم القضية الفلسطينية، التي تعد واحدة من أولويات السياسة الخارجية المصرية.