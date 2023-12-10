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انتخابات المصريين بالداخل

بعد الإدلاء بصوته.. رئيس «حماة الوطن» يشيد بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات

كتب:

محمد أيمن سالم
03:55 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الفريق جلال الهريدي

الفريق جلال الهريدي

أدلى الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك منذ الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية.

دعم مسيرة البناء والتنمية

وقال إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية للدولة حق أصيل وواجب وطني يجب علينا القيام به انطلاقا من المسؤولية، ودعما لمسيرة البناء والتنمية التي تتبنها القيادة السياسية الرشيدة على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف أن الشعب وجه رساله قوية للعالم بتلبيته نداء الوطن، للنزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، ليثبت مجددا عن وعيه الكامل بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري المهم في المرحلة الراهنة من عمر الوطن، وما تشهده المنطقة من تحديات، موجها الشكر لهم جميعا على صورتهم المشرفة التي أثبتت حبهم الشديد لوطنهم الغالي.

 

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