«الحرية المصري»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية «مظاهرة في حب مصر»

أدلى الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنة العروبة الابتدائية قسم النزهة بمحافظة القاهرة.

وأشاد رئيس حزب الحرية المصري، بالإقبال الجماهيري الكبير على صناديق الاقتراع منذ اللحظات الأولى لبدء عمل اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنّ الحشود تمثل جميع فئات المجتمع المصري، وهي بمثابة مظاهرة في حب مصر.

وأكد محمود أنّ المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، من جانب المرأة والشباب والشيوخ، دليل قوي على مدى وعي الشعب المصري بأهمية الاستحقاق الدستوري، وبحجم المخاطر التي تهدد الأمن القومي.

وقال رئيس حزب الحرية المصري، إنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وعلى جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والمجتمعية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، الذي يتابعه العالم، من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

وأضاف أنّ المصريين يسطرون ملحمة وطنية بالاحتشاد أمام لجان الانتخابات في مظهر حضاري يليق بمصر وتاريخها وحضارتها، مؤكدا أنّ الحشود الغفيرة رسالة للعالم بأنّ المصريين يقدمون نموذجا في الممارسة الديمقراطية، وأنّهم على قلب رجل واحد للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأشاد رئيس حزب الحرية المصري، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات وأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية في إدارة المشهد الانتخابي، لكي يمارس المواطنين حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي.