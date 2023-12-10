الطرق الصوفية تنظم مسيرة حاشدة لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظم الآلاف من أبناء ومريدي الطرق الصوفية برئاسة وحضور رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادي القصبي، ومشايخ الطرق وأعضاء المجلس الأعلى، مسيرة حاشدة من مسجد سيدي صالح الحعفري إلى مدرسة الفردوس بالجمالية في لجنة المغتربين، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات، مرددين هتافات «تحيا مصر».

وأكد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المواطن المصري يدرك خطورة التحديات الراهنة، التي تمر بها دول الجوار، وتؤثر علينا بشكل غير مباشر، لذا فإن الجميع عليه مسؤولية توعية المواطنين بأهمية المشاركة، وتوضيح كل الإجراءات، وخاصة مساعدة كبار السن والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أنه يجب على كل مواطن عدم التنازل عن حقه في التصويت، حتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة فى مشهد ديمقراطي يليق بمصر ومكانتها أمام العالم.

وأضاف في بيان، أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، هي المسار الصحيح لحلحلة آي أزمات تمر بأي وطن، فالحل الوحيد والسليم لمواجهة كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لن تجد لها حلا سوى المسار السياسي، فالسلبية تخلق أزمات أخرى ومعارك جديدة، دون حسم المخاطر الراهنة.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المشاركة بكثافة من أبناء الطرق الصوفية في الانتخابات الرئاسية، دليل على وعي الجماهير المصرية، بأهمية هذا الاستحقاق في هذا التوقيت الحرج، فكل مواطن لا بد أن يدرك أن صوته يشكل فارقا كبيرا، خاصة أن كل الإجراءات التي تجرى حول العملية الانتخابية تعبر عن شفافية ونزاهة، والتأكيد على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين، وسط إشراف قضائي نزيه، ودعوات موجهه لكل المنظمات الدولية للإشراف على الانتخابات.