العاملون بـ«تموين الإسكندرية» يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

أكد المهندس محمود القلش، المتحدث الرسمى باسم مديرية التموين في الإسكندرية، أن جميع العاملين بالمديرية التموين توجهوا إلى مقار الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم.

وأشار «القلش» إلى أن موظفي المديرية في جميع الإدارات التموينية الرئيسية والفرعية والمراكز والمكاتب التموينية والأجهزة الرقابية حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

تقسيم أعداد الموظفين

وقام مركز الاتصال السياسي بالاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية للعاملين بالمديرية والقطاعات التابعة لها، للمساعدة في الذهاب إليها، وتم تقسيم أعداد المشاركين في الانتخابات إلى ثلاثة أيام، حتى يستطيع الجميع الذهاب إلى اللجان الانتخابية بأريحية، وكذلك حرصا على أداء مصالح المواطنين لأداء الخدمات التموينية.