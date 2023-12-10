«مدبولي» بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات: مارست حقي الدستوري كمواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه مارس حقه الدستوري كمواطن مصري في انتخاب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية القادمة اعتبارا من 2024 حتى 2030.

وأضاف مدبولي، في كلمة نقلتها قناة إكسترا نيوز، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024: «هناك مصدر سعادة آخر، وهو أننا موجودون في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ مارست حقي الانتخابي من أحد اللجان هناك».

العاصمة الإدارية إنجاز عظيم

وتابع رئيس الوزراء: «العاصمة الإدارية إنجاز عظيم صنعته أيادٍ مصرية، فلم يكن هذا المكان منذ 6 سنوات أكثر من خرائط، وكنا نبدأ بدايات ووضع أول خطوات تنفيذية في تنفيذ هذا المشروع الحلم لمصر كلها، والآن أصبح أمرا واقعا، نحن الآن في قلب أحد الأحياء السكنية، وخلفنا مئات بل آلاف من المصريين يمارسون حقهم الانتخابي، وهذا هو عنوان مصر، حيث نبني لأولادنا وأحفادنا تاريخا جديدا نسطره بأيادينا وجهدنا في هذا الشأن».