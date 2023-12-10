محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الانتخابات: الإقبال كثيف (صور)

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من مقار لجان الانتخابات، مؤكدا أن الإقبال كثيف في اليوم الأول بمختلف لجان الإسكندرية.

وخلال جولته؛ تابع الشريف سير العملية الانتخابية بلجان؛ مدرسة الأنفوشي التجريبية لغات بنطاق حي الجمرك ومدرسة بورسعيد الرسمية لغات بنطاق حي وسط، لجنة كلية الزراعة سابا باشا بنطاق حي شرق ولجنة مدرسة محمود سامي البارودي الرسمية لغات بحي شرق.

انتظام سير العملية الانتخابية في الإسكندرية

وتابع محافظ الإسكندرية انتظام سير العملية الانتخابية بنطاق أحياء المنتزة أول وثان وغرب والعجمي والعامرية أول وثان ومركز ومدينة برج العرب.

توفير كافة التسهيلات والإجراءات للناخبين

وناشد المحافظ المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

غرفة عمليات الإسكندرية: إقبال كثيف من قبل المواطنين بجميع اللجان

ورصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بأحياء الإسكندرية، بمشاركة كافة أطياف المجتمع.