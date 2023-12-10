نائب محافظ المنوفية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الثانوية العسكرية بمنوف، كما تفقد لجنة الإدارة الزراعية بمنوف للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية، وتوفير سبل الدعم اللازمة لإدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويسر، رافقه خلالها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمتابعة انتظام سير الانتخابات الرئاسية 2024 التي انطلقت صباح اليوم للوقوف على الحالة العامة للجان، وتذليل العقبات أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأكد نائب المحافظ، أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري كونه واجب وطني لابد من تأديته؛ لإعلاء مصلحة الوطن، وظهور محافظة المنوفية بالشكل المشرف.