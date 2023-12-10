محافظ أسيوط يشيد بمشاركة المرأة وكبار السن في الانتخابات الرئاسية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عددًا من مقار لجان الانتخابات الرئاسية بحي شرق وغرب مدينة أسيوط لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الأول لها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

جولة باللجان الانتخابية

بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض لجان الانتخابات بمقر مدرسة الفاروق الرسمية لغات بحي شرق، ولجنة الوافدين بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط بحي غرب، وسط إقبال كبير من المواطنين وكبار السن والسيدات.

والتقى المحافظ ببعض المواطنين داخل المقار، واطمأن على توفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان، ووجود أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما التقى عناصر التأمين، وبعض رؤساء اللجان والمشرفين على اللجان واطمأن منهم على انتظام عمليات التصويت، كما تفقد الإجراءات الأمنية لكافة اللجان وتواجد الأطقم الطبية والتمريض باللجان.

استعدادات صحة أسيوط

والتقى المحافظ فريق مديرية الصحة الخاص بالكشف على المواطنين ضد أمراض السكر والضغط بالمجان داخل مقار اللجان، موجهًا لهم الشكر على مجهودهم وخدمتهم للناخبين والمشرفين على اللجان وتقديم الخدمات الصحية لهم.

وأشاد المحافظ – خلال الجولة – بمشاركة كبار السن والسيدات في التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، معلنًا تقديم كافة الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، مجددًا مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

الانتخابات الرئاسية

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان للوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا من مواطني المحافظة.