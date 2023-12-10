«الوطنية للانتخابات»: 5 ملايين ناخب استعلموا عن لجانهم اليوم

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت عدة شكاوى بسبب الكثافات العالية أمام اللجان وتم التنسيق وحل هذه المشكلة.

وأضاف بنداري، في مؤتمر صحفي: « تلقينا شكوى من مدرسة السعيدية بالجيزة لعدم وجود بطاقة برايل وتم حل المشكلة وتوزيع بطاقة».

وتابع: «5 ملايين ناخب استعلموا عن لجانهم من 9 صباحا حتى الآن»، مشيرًا إلى أن الاستعلام برقم 5151 تجاوز نصف مليون استعلام.