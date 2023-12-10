بعد قليل.. مؤتمر لـ«الوطنية للانتخابات» لعرض آخر مستجدات الاقتراع بالداخل

يبدأ بعد قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لعرض آخر مستجدات الاقتراع بالداخل في يومه الأول ومتابعة كل المستجدات.

انتظام سير الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، عن انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كل لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

لجان الانتخابات

ووقفت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.