رؤساء اللجان الانتخابية: إقبال كثيف على لجان الوافدين

قال المستشار سامح عرابي رئيس لجنة مرسى علم إنه تم فتح اللجان في موعدها المحدد وكان عددها 7 لجان فرعية، وكان هناك تزاحم على لجان الوافدين.

جاء ذلك على هامش اتصال المستشار أحمد بندري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات به منذ قليل، لمتابعة التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأكد المستشار شريف حافظ رئيس اللجنة بالعامة بالفرارفرة بالوادي الجديد انتظام فتح اللجان في موعدها وعدد اللجان الفرعية 12 لجنة فرعية.

وقال المستشار ضياء عامر رئيس لجنة سيوة بمرسى مطروح، أن اللجنة بها لجان 10 فرعية ويوجد إقبال كثيف على لجان الوافدين.

وقال المستشار محمد ناجي رئيس لجنة سانت كاترين، إن هناك لجنة فرعية واحدة وتم فتحها 9 صباحا دون وجود أي معوقات رغم برودة الجو.