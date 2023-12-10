نائب رئيس مستقبل وطن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تشهد حدثا هو الأول من نوعه، في رسالة تمثل كتابة مستقبل مصر من مدينة المستقبل.

واحتشد الناخبون في طوابير طويلة أمام لجان العاصمة الإدارية للإدلاء بأصواتهم وسط تواجد شرطي لتأمين العملية الانتخابية، وتقدم الصفوف عددا من قيادات حزب مستقبل وطن، الذين حرصوا أن يكونوا جزءا من شهادة العاصمة الإدارية الجديدة على هذه الخطوة المهمة في تاريخ مصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.