رئيس الإدارة الأزهرية بسوهاج يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. واجب وطني

أدلى الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية بصوته اليوم الأحد، في الانتخابات الرئاسية بلجنته الانتخابية بمدرسة صلاح سالم الإعدادية، حيث بدأت الانتخابات الرئاسية اليوم وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري لمدة 3 ايام.

المشاركة في الاستحقاق الرئاسي واجب وطني وديني

أوضح الدكتور «حمادي» ضرورة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي مشيراً إلى أن اختيار القيادة السياسية للبلاد أمانة وواجب وطني وديني، وأن الدين الإسلامي يحث على المشاركة وأداء الشهادة بكافة المحافل، وشارك رئيس منطقة سوهاج الأزهرية اليوم بالأداء بصوته والعديد من رجال الأوقاف والأزهر الشريف بالمحافظة.

الانتخابات الرئاسية بسوهاج 2024

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة سوهاج تواجد كثيف للشرطة النسائية، لمساعدة المواطنين وكبار السن على الوصول للجان، فضلا عن توافد كبار السن.

ووفقا للهيئة العليا للانتخابات هناك 3 ملايين مواطن لهم حق الانتخاب في 18 لجنة عامة و 684 لجنة بينها 9 لجان مغتربين موزعة على مختلف مراكز محافظة سوهاج.