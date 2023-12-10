عزة مصطفى وهند جاد تدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية
كتب:
علي سمير - عمرو صالح
06:50 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الإعلامية عزة مصطفى تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
أدلت الإعلامية عزة مصطفى بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي.
كما أدلت المذيعة هند جاد براديو 9090 ومقدمة برنامج حياة جديدة المذاع على شبكة تلفزيون الحياة، بصوتها الانتخابي بمقر لجنتها الانتخابية في مدرسة الشهيد أحمد أبو العينين بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة وذلك وسط أجواء احتفالية أقامها المواطنون أمام مقر اللجنة.
وحرصت الإعلامية عزة مصطفى على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي يشهد كثافة كبيرة على لجان التصويت.