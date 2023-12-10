وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية من غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة

تابع محمود توفيق، وزير الداخلية، إجراءات تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والمتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن حيث اطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات الانتخابات الرئاسية ، وتوفير الحماية والأمن للمواطنين المترددين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وتواصل الوزير مع عدد من مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»،ووجه بضرورة التواجد الميداني لجميع المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كل العقبات التى قد تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يسهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع جميع المواقف الطارئة.

وأشاد بما لمسه من انضباط ودقة ومستوى متميز للقوات في تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية ترسيخا لدعائم الأمن والإستقرار في ربوع الوطن والتصدي الحاسم لأي محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن ومقدراته واستحقاقاته.