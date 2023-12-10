وكيل «تضامن النواب»: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية دليل على الوعي

أدلى النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر.

وأوضح فتحي، أن المشاركة الإيجابية للشعب المصري بكثافة في هذه الانتخابات، يعكس وعيه وإدراكه للحظة الفارقة التي تمر بها مصر في ظل ما يواجهها من تحديات محلية وإقليمية، والتي تتطلب الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن.

ودعا الشباب إلى ضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مشاركتهم تؤثر بشكل كبير في حسم هذا الاقتراع الرئاسي، كما أنها دليل على الوعي السياسي بين الشباب وتفاعلهم مع كافة القضايا التي تهم الوطن.

وانطلق صباح اليوم الأحد، ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام وهي (10-11-12) ديسمبر 2023، وبدأت اللجان في استقبال الناخبين من 9 صباحا وتستمر حتى 9 مساء، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.